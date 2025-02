“Certe donne a Torino. Incontri ravvicinati con figure straordinarie": appuntamento con la scrittrice Marina Rota

Il MOICA Piemonte APS organizza a un incontro speciale con la scrittrice Marina Rota, che presenterà il suo libro “Certe donne a Torino. Incontri ravvicinati con figure straordinarie”. L’evento si terrà giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 15:30, presso la sede di Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato, in via Giolitti 21, Torino.

Il libro di Marina Rota racconta la storia di alcune donne che, con il loro impegno, talento e determinazione, hanno saputo lasciare un segno indelebile nella città di Torino. Attraverso una serie di “incontri ravvicinati”, l’autrice offre uno spaccato di queste figure straordinarie, esplorando il loro contributo alla cultura, alla società e alla crescita della città. L’opera si presenta non solo come un omaggio a queste donne, ma anche come una riflessione sull'importanza delle storie femminili nel contesto storico e sociale di Torino.

L'incontro sarà moderato dalla Dott.ssa Lucia Rapisarda, presidente del MOICA Piemonte APS, che accompagnerà l’autrice nel racconto delle storie contenute nel libro. Un’occasione per approfondire temi di grande rilevanza sociale e culturale, e per scoprire il valore delle donne che, spesso in silenzio, hanno contribuito a costruire il tessuto sociale e culturale di Torino.

L’ingresso è libero, e l’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere meglio queste figure straordinarie e riflettere sul ruolo fondamentale che le donne hanno avuto nella storia della città.