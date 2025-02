Dal ballo alla pittura: le proposte dello Spazio Anziani di via Anglesio

Lo Spazio Anziani "Beppe Mainardi" di via Anglesio 25/E propone un'infornata di attività pensate per promuovere il benessere, la socialità e l'incontro tra generazioni. Quattro appuntamenti settimanali per riscoprire il piacere di stare insieme, coltivare passioni e vivere il territorio con entusiasmo.