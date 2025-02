La Circoscrizione 8 cerca un laureato del Politecnico per tirocinio formativo

È aperto il bando per la selezione di un laureato/a del Politecnico di Torino per la partecipazione al tirocinio con corresponsione di indennità presso la Circoscrizione 8.

Il tirocinio formativo ha durata di 6 mesi, prevede un impegno mensile di 144 ore da effettuarsi per non oltre 36 ore settimanali, con assegnazione di indennità di tirocinio del valore mensile di euro 576,00 (al lordo delle ritenute di legge). Il compenso mensile sarà erogato nel mese successivo alla prestazione dell'attività resa e qualora fosse stato effettuato per un impegno inferiore alle 144 ore sarà proporzionalmente ridotto. L'indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.