Scuole sicure e sostenibili. A Torino il grande piano per rifare il look agli istituti costa 83 milioni

Le scuole di Torino sono pronte a rinascere. Circa novanta edifici in questi ultimi anni sono interessati da lavori di ristrutturazione e di riqualificazione. Un totale di 83 milioni di euro di investimenti, dove in alcuni casi le strutture sono state demolite e ricostruite.

Problemi strutturali ed energetici

Molti edifici scolastici avevano problemi di infiltrazioni, di efficienza energetica o erano vetusti. Alcuni sono risalenti addirittura a inizio Novecento. È il caso della scuola Pestalozzi di Via Banfo 32, un edificio del 1904 dove sono stati impiegati 5 milioni di euro per il restauro della struttura. In questo caso i lavori sono a metà strada, mancano alcuni interventi e il riposizionamento di molti oggetti storici rimossi proprio a causa del cantiere.

Un altro degli interventi più significativi e costosi, per un totale di 9 milioni e 658mila euro di investimenti, ha riguardato la scuola Bobbio di Barriera di Milano, in via Santià 76. In questo caso l'edificio è stato completamente demolito, a causa di innumerevoli problemi strutturali e di infiltrazioni, e ricostruito puntando tutto sull'innovazione energetica e didattica. Per la Bobbio la fine dei lavori è prevista per l'8 gennaio 2026. A causa dei lavori di demolizione aggiuntivi, lo stato dei lavori attuale è al 26%.

Anche impianti anti intrusione

Inoltre Torino dimostra di sapere risparmiare: grazie a una parte di fondi non utilizzati, in risposta ai casi di intrusione illegale nelle scuole, soprattutto per l'area di Torino nord, sono stati realizzati molti impianti anti intrusione. Saranno in totale ventiquattro le installazioni, tutte studiate e selezionate in base al numero di denunce avute nel corso degli anni.