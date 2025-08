Rifiuti, puzza ed insetti dai bidoni: disagi per un bar e residenti in via Cravero

Cumuli di rifiuti abbandonati, puzza, presenza di insetti o topi e impatto negativo sui clienti. Sono questi i disagi con cui devono far conto i titolari di bar in via Cravero 61, a Torino. Nelle vicinanze del dehors esterno sono infatti collocati i bidoni per la raccolta differenziata, con le conseguenti problematiche denunciate ieri in Sala Rossa con un'interpellanza dal capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò.

"Preoccupazione dei residenti e del bar"

"Tale situazione - ha spiegato l'esponente di minoranza - desta preoccupazione tra i residenti e l’attività imprenditoriale, specialmente riguardo alla ipotetica violazione di normative igienico-sanitarie e di arredo urbano".

"Il posizionamento delle eco-isole - ha replicato l'assessore all'Igiene Urbana Chiara Foglietta - è conforme alle disposizioni del Regolamento comunale". I bidoni infatti non sono posati "nelle immediate vicinanze del dehors e, allo stesso tempo, non sono eccessivamente distanti dalle utenze".

L'esponente della Giunta ha promesso poi di tenere monitorata la situazione, tramite "verifiche puntuali, aventi ad oggetto sia la regolarità della raccolta che l'igiene del suolo".