“I falò valdesi devono tenere accesa la luce sull’inclusione”

Le comunità valdesi del Pinerolese si preparano a festeggiare il 17 Febbraio. Nel 1848 Re Carlo Alberto firmava le Lettere Patenti, riconoscendo i diritti civili dei valdesi. ‘Piazza Pinerolese’ racconta questa ricorrenza con una serie di articoli sulle iniziative in Val Pellice, Val Chisone e Germanasca e Pinerolo, tra cui i tradizionali falò che illumineranno le vallate, organizzati dalle Chiese e da privati

Il vento che ‘spaventa’ i falò quest’anno non è quello che assieme alla siccità in passato ha bloccato la tradizione dei fuochi alla vigilia del 17 febbraio, quanto piuttosto il clima sociale: “In un contesto di ‘imbruttimento’ del quadro sociale, di fronte al fenomeno di erosione dei diritti umani all’estero e nel nostro Paese, oggi è ancora più importante ricordarci che quella del 16 e 17 Febbraio è una festa civile” sottolinea Michel Charbonnier pastore della chiesa di Torre Pellice. Come succede ancora oggi a Pomaretto, infatti, “anticamente erano i Comuni ad organizzare le celebrazioni. Il 17 febbraio 1848, infatti, tutta la società italiana è migliorata”. Charbonnier avverte che anche nelle vallate bisogna prendere sul serio i cambiamenti sociali in atto: “Da un certo punto di vista le nostre vallate sono privilegiate ma basta leggere i post su uno dei tanti gruppi Facebook che raduna abitanti della zona per rendersi conto di quanto sia diffuso il livore. I falò devono continuare a tenere accesa la luce sull’importanza per tutti dell’inclusione, della libertà, resistendo al vento che tira”. A Torre Pellice il ritrovo per la fiaccolata è alle 19 alla Cappella degli Appiotti e i falò nei diversi quartieri si accenderanno alle 20.

Angrogna e Luserna San Giovanni continuano a trascorrere assieme la vigilia del 17 febbraio. Alle 20 si accenderà il fuoco agli Stallè che gli angrognini raggiungeranno con una fiaccolata che partirà alle 18,30 dall’ala comunale. I lusernesi, invece, si metteranno in marcia alle 19 dal piazzale antistante l’Asilo valdese.

A Rorà invece la fiaccolata partirà poco prima dell’accensione (prevista alle 20,30) dal tempio dove ci si incontrerà alle 20,15.

Alle 20 si accenderanno i falò sia al ponte delle Rovine nel Comune di Villar Pellice, sia a Sibaud a Bobbio Pellice. Nel primo caso l’appuntamento è alla sala polivalente alle 19,30 quando verranno distribuite le fiaccole mentre, nel secondo, il ritrovo è davanti al municipio.