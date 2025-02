Nasce il nuovo gruppo di cammino del comune di Poirino con AslTo5

Dopo la formazione promossa dall’ASL TO5, svoltasi a novembre e rivolta ai facilitatori dei gruppi di cammino di comunità, il Comune di Poirino, in collaborazione con l’ASL TO5, avvia un nuovo gruppo di cammino.



Il gruppo di cammino di comunità è aperto a tutti i cittadini e ha l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e il benessere fisico e mentale. L’iniziativa è rivolta a persone di tutte le età, con particolare attenzione agli over 65, con la finalità di incentivare l’attività fisica in compagnia e favorire la socializzazione.



L’evento di presentazione del progetto si terrà il 19 febbraio alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Poirino. A seguire, i partecipanti potranno prendere parte a una camminata inaugurale.



L’iniziativa, promossa dal Comune di Poirino e patrocinata dall’ASL TO5, rientra tra le attività previste dal Piano Locale di Prevenzione.