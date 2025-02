Rilancio del centro commerciale dimenticato, i lavori partono a giugno

Via libera al rilancio del centro "Le Verbene"

Partiranno in estate i lavori di riqualificazione del centro commerciale "Le Verbene", alle Vallette. Lo ha garantito in Sala Rossa l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino, rispondendo a un'interpellanza del consigliere di Forza Italia, Domenico Garcea. Una buona notizia per la dozzina di famiglie ancora attive sull'area.

Il programma

Arriveranno in primavera i fondi destinati alla ristrutturazione e al miglioramento dell’area. Come anticipato lo scorso ottobre nel corso di un sopralluogo, a cui avevano partecipato lo stesso Chiavarino con il coordinatore della 5 Chiaffredo Ballatore. L'obiettivo è rendere il mercato non solo più bello, ma anche più funzionale, nel minor tempo possibile, considerando i ritardi già accumulati.

Interventi strutturali

"Il nostro impegno è stato mantenuto - ha precisato Chiavarino -. Verranno realizzati importanti interventi strutturali che faranno da garanzia per il rilancio commerciale del centro. Le risorse ci sono, arrivano da oneri aggiuntivi del Commercio e saranno disponibili da aprile". Lo scorso autunno l'assessore, parlando con i residenti e le attività che gravitano sull'area, aveva ribadito la necessità di intervenire su una struttura non più attrattiva e in difficoltà.

"Colpa anche della presenza di 8 negozi della grande distribuzione nelle vicinanze" così Chiavarino. Oggi la soluzione indicata porta a una riqualificazione energetica usando lo strumento EfficenTo in accordo con Iren, con partenza dei lavori a giugno.

Tante criticità

Un rilancio fondamentale per il territorio delle Vallette, secondo Garcea. "Negli anni si sono susseguiti molti annunci - ha replicato il consigliere -. Bene le parole, ma aspettiamo di vedere i fatti. Quel luogo sta in piedi per miracolo, le famiglie fanno sacrifici da anni e ora vogliamo vedere qualcosa di concreto. Una risposta ufficiale dell'amministrazione ai cittadini, a cominciare da un piano di manutenzione e sicurezza".