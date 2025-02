La Circoscrizione 3 va a 'caccia di sponsor': "Serve l'aiuto di tutti per migliorare la nostra comunità"

La Circoscrizione 3 va a caccia di sponsor e aiuti : servono più risorse per poter migliorare il quartiere. E' stato pubblicato un avviso pubblico, sul sito della Circoscrizione, per chiedere il sostegno economico a enti privati o del mondo delle associazioni.

Sono infatti diversi i settori e i progetti per cui la Circoscrizione cerca aiuti, primo tra tutti il piano di rigenerazione del verde, dove non sembrano essere pochi i parchi o le aree giochi che avrebbero bisogno di manutenzione. Ma gli interventi necessari non finiscono qui, si cercano anche finanziamenti per il piano di rigenerazione urbana, culturale e sociale e infine per sostenere i progetti legati alla creazione di laboratori scolastici e di attività sportive.