“Le parole tra noi leggere” tema del Salone del Libro 2025. Ospiti Salmo, Tracy Chevalier, Felicia Kingsley, Fabio Fazio

Annalena Benini svela il titolo dell’edizione 2025 del Salone del Libro, la 37esima. Sarà “Le parole tra noi leggere” da un verso di Eugenio Montale, ma anche dal titolo di un romanzo di Lalla Romano.

“È un titolo che rimanda al noi, all’incontro fondato dalla parole - spiega la diretttice - Parole potenti in questo tempo di trasformazione. Il salone vuole essere un momento di incontro fondato dalla parola. Con quella formula un po’ magica e di leggerezza che cerchiamo di portare al Lingotto”.

La lezione inaugurale sarà della drammaturga e scrittrice Yasmine Reza, autrice dell’ultimo libro La vita normale.

Alle sette sezioni tematiche, affidate ad altrettanti curatori, introdotte al Salone da Benini, se ne aggiunge un’ottava: la Sezione Crescere, dedicata all’età adolescente e affidata a Matteo Lancini, psicoterapeuta e saggista.

Proprio in questa nuova sezione sarà ospite Salmo. Melania Mazzucco per la sezione arte ospiterà Tracy Chevalier. Alessandro Piperno ospiterà Jhumpa Lahiri, mentre Teresa Cremisi ospiterà Silvia Sese, Eric Doom dialogherà con Felicia Kingsley, Francesco Costa con Victoire Tuallion. Francesco Piccolo, ospiterà la famiglia Comencini. Infine, Luciana Littizzetto terrà un dialogo tra Fabio Fazio e Mara Venier.

Tra gli altri ospiti del Salone: Jan Brokken, Joël Dicker, Etgar Keret, Valerie Perren, Saitō Kohei , Aidana Shibli, Scott Turow.

La direttrice ha ricordato oltre all’amico, Luca Beatrice, anche l’arresto dello scrittore algerino Boualem Sansal: “È tuttora in carcere e non ha potuto vedere il suo avvocato. In passato è stato ospite del Salone. Speriamo per la sua liberazione”.