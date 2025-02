“Vittoria Pulizie Torino” compie 20 anni e cresce ancora

“Vittoria Pulizie Torino”, storica impresa di servizi di igiene per condomini, uffici e negozi compie vent’anni. E inaugura un nuovo store in Via Don Bosco 102 a Torino per fare il punto sull’evoluzione delle tecnologie legate all’igiene degli ambienti domestici e professionali.

Sono passati infatti due decenni da quando la Famiglia Hasanaj, di origine albanese e appena arrivata in Italia, ha dato vita a una realtà che nel tempo ha saputo farsi strada trasformandosi in un punto di riferimento assoluto per la qualità delle prestazioni erogate.

Una struttura moderna, agevole e dinamica sempre al passo con i tempi capace di erogare efficienza garantendo al contempo qualità e affidabilità. Oggi l’impresa è cresciuta sino ad assumere le dimensioni di un gruppo integrato di professionisti al servizio del pulito.

Che si tratti di corvée ordinarie e straordinarie, la capacità di gestione con soluzione immediata delle esigenze del cliente ha trasformato nel tempo “Vittoria Pulizie” in un punto di riferimento sicuro e assicurato per amministratori di stabili, liberi professionisti titolari di altrettanti studi, boutiques e vetrine che ambiscono a un rapporto costante con ambienti quotidianamente decorosi e in ordine sotto ogni profilo.

Dalla pulizia e mantenimento in ordine di scale, mancorrenti, tappeti, zerbini, perlinati e superfici vetrate anche di altezza e dimensioni eccezionali sino alla sanificazione di sottotetti, cantine, ambienti che richiedono maggiore approfondimento nelle procedure di igienizzazione, “Vittoria Pulizie Torino” può contare su personale altamente specializzato, manodopera professionale. Il tutto unito a un costante aggiornamento sul piano formativo e tecnologico.

Con l’occhio attento sempre rivolto alle ultime migliorie, innovazioni e novità introdotte nel settore sia in termini di strumenti d’opera che di prodotti di ultima generazione tutti altamente performanti. Sono queste le basi che hanno portato la Famiglia Hasanaj a consolidare la propria crescente presenza e posizione sotto la Mole inaugurando anche il nuovo marchio “CosmoClean”: che, a oggi, costituisce l’evoluzione massima dei servizi di pulizia generale offerti in ambito condominiale, pubblico e privato, grazie anche all’introduzione di innovativi sistemi di igiene di vetri e grandi superfici che consentono il massimo risultato con

Un contesto dinamico che, grazie ad azzeccate partnership con i migliori player del settore, si è fatto strada anche in un ambito altrettanto richiesto e delicato: il trattamento e la pulitura, levigatura, lucidatura e risanamento dei pavimenti sia in palchetto, legno, gres e graniglia.

Con specifica attenzione soprattutto al gres e in particolare proprio alla graniglia: elemento tipico di moltissimi rivestimenti calpestabili della maggior parte degli alloggi cittadini che, se debitamente recuperato e valorizzato, può contribuire a restituire un elemento di fascino e autenticità alle abitazioni, costituendo al contempo un’occasione importante di risparmio economico nelle ristrutturazioni edili cittadine.

“Un’occasione preziosa in più per ribadire il nostro grazie a quanti hanno creduto in noi sin dall’inizio rivolto indistintamente a tutti coloro che, ciascuno per propria parte, ci hanno permesso di arrivare sino a qui in un grande gioco di squadra fatto di lavoro, relazioni, coraggio e successo. Oggi celebriamo il nostro primo ventennale certi del valore assoluto di quella che è la nostra prima forza: la famiglia. Perché, come insegna l’avvocato Giovanni Agnelli, che a Torino e all’Italia ha dato moltissimo, “Si può far tutto nella vita, ma la famiglia non si può lasciare”. Così è anche per noi”, chiosa Selaudin Hasanaj, General Manager del Gruppo “Vittoria Pulizie Torino” e Founder di “CosmoClean”.

Maggiori informazioni sul sito www.cosmoclean.it e www.vittoriapulizietorino.it.