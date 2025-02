Metalmeccanici, sciopero anche alla Denso. I sindacati: "L'azienda ha chiesto a Federmeccanica di trattare". Ma arriva la smentita

Tre giornate di sciopero, ma "a la carte". Nel senso che ogni addetto avrebbe la possibilità di scegliere orari e durata, a seconda delle proprie possibilità e disponibilità di adesione. E' questa la modalità di protesta scelta dai lavoratori della Denso di Poirino, nell'ambito della mobilitazione generale per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Un rinnovo ormai fermo da tempo, con l'abbandono da parte di Federmeccanica del tavolo di confronto.

Una modalità innovativa

La decisione è stata presa questa mattina, durante le assemblee dei lavoratori. "La modalità di adesione è innovativa - spiegano i sindacati -, perché ogni singolo lavoratore può decidere in autonomia, in base alla propria disponibilità, quando e per quanto tempo scioperare".



Una modalità che, a detta dei rappresentanti dei lavoratori, avrebbe convinto la Denso a contattare Federmeccanica "per esprimere preoccupazione rispetto alle ripercussioni che questa modalità di sciopero procurerà all'azienda, chiedendo quindi alla propria associazione di riaprire il tavolo di trattativa con le organizzazioni sindacali".

"Siamo soddisfatti dell'importante contributo che questa azione ha prodotto per spingere i rappresentanti delle imprese a chiedere la riapertura del tavolo negoziale - dichiarano per Uilm, Fiom, Fim, Vito Benevento, Gianni Mannori e Massimiliano Battista -. Auspichiamo che Federmeccanica e Assistal ascoltino le istanze delle proprie aziende associate e che le trattative riprendano. Diversamente, le iniziative di protesta dei lavoratori proseguiranno”.

La smentita dell'azienda

Una versione che però viene fermamente smentita dall'azienda, per voce del direttore delle Risorse Umane, Marco Amelotti: "Smentiamo quanto dichiarato dai sindacati. Non è stato fatto alcun passaggio con Federmeccanica, né abbiamo fatto riferimento alla trattativa. Ci siamo limitati a scrivere all'ufficio competente dell'Unione Industriali di Torino per segnalare una tipologia di sciopero che non è mai stata applicata fino ad oggi in altri stabilimenti e che rischia di mettere in difficoltà l'organizzazione interna del lavoro".