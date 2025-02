"Tre anni di terrore. Salvare l'Ucraina per salvare il mondo", la manifestazione dei Russi Liberi in Piazza Carignano

23 febbraio alle ore 15, la Comunità dei Russi Liberi organizzerà in Piazza Carignano una manifestazione in occasione del terzo anniversario dell'invasione su larga scala dell'Ucraina.



"Tre anni di guerra - scrivono gli organizzatori - hanno messo tutti alla dura prova. Tuttavia, per quanto la stanchezza possa sembrare comprensibile, occorre mantenere a mente che un intero Paese non può permettersi il lusso di poterla provare. Tre anni di guerra ci hanno reso testimoni di crimini inimmaginabili, dal disprezzo del diritto internazionale, alla devastazione insensata di una nazione innocente, passando per saccheggi, massacri di civili di ogni età, stupri, esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra. Tre anni di guerra in cui la Russia, comportandosi da stato terrorista, ha commesso una aggressione scellerata che minaccia concretamente la sicurezza globale. Tre anni di guerra vedono l’Ucraina difendere non solo sé stessa, ma l’Europa e il mondo intero, oltre che i principi stessi della civiltà."



"Ignorare questa realtà - concludono - significa permettere che la violenza e l’oppressione prevalgano. Il minimo che si può fare è sostenere l’Ucraina con tutti i mezzi a disposizione. Per questo, durante la manifestazione presenteremo diversi progetti di supporto, offrendo a chiunque la possibilità concreta di contribuire in modo attivo, nel suo piccolo, alla resistenza ucraina. Inoltre, saranno inclusi alcuni minuti di performance per ricordare gli eventi iniziati tre anni fa con la drammatica notte del 24 febbraio e nei giorni precedenti, e per rendere omaggio a chi lotta ogni giorno per la libertà. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni, i rappresentanti della politica e della stampa a unirsi a noi per manifestare solidarietà al popolo ucraino e sostenere chi lotta quotidianamente per la giustizia e la libertà."