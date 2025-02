Fringe Festival, biglietti scontati per chi li acquista in anticipo

Per vivere l’emozione del teatro off e delle arti performative, con “Early Bird Torino Fringe Festival 2025” si possono acquistare i biglietti per la XIII edizione del Festival in programma dal 20 maggio al 1 giugno, in super promozione.

Il prezzo per l’acquisto di 5 spettacoli è di 35 euro. La promozione è valida fino ad esaurimento, per tutti gli spettacoli in abbonamento (sono esclusi solo gli eventi speciali). La disponibilità è limitata. I biglietti possono essere convertiti e ritirati esclusivamente alla Biglietteria Centrale (via Antonio Rosmini 1/G, Torino) a partire da lunedì 5 maggio, nei giorni e orari di apertura.

Info

https://www.tofringe.it/shop/early-bird-25