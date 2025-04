Marco Minoja è il nuovo segretario generale della Fondazione Torino Musei

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Torino Musei ha nominato Marco Minoja quale Segretario Generale della Fondazione.

Massimo Broccio, Presidente della Fondazione Torino Musei ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto al dottor Marco Minoja. Tengo molto a ringraziare il Consiglio Direttivo per il qualificato lavoro di selezione svolto, che ha permesso di individuare una figura con un profilo personale e professionale di grande pregio e che, sono certo, potrà contribuire alla crescita della Fondazione e alla positiva implementazione del suo ambizioso piano strategico in corso. Ringrazio sentitamente, anche a titolo personale, il Segretario Generale uscente, dottoressa Elisabetta Rattalino, che in questi anni ha garantito una gestione solida e qualificata della Fondazione e che continuerà a ricoprire un ruolo centrale di vertice”.

Marco Minoja, attualmente, ricopre il ruolo di Direttore Generale della Fondazione Milano Scuole Civiche, ente di diritto privato partecipato dal Comune di Milano con oltre 200 dipendenti, coordinando quattro dipartimenti (musica, cinema, teatro e lingue), occupandosi in prima persona della progettazione strategica, dello sviluppo dell'offerta culturale e formativa, della gestione delle risorse umane e del bilancio.

In precedenza ha ricoperto il ruolo di Segretario Regionale del Mibact per la Lombardia e di Soprintendente Archeologo per la Sardegna e per l'Emilia Romagna.