Alessandro Isaia confermato segretario generale della Fondazione per la Cultura Torino

Il consiglio di amministrazione di Fondazione per la Cultura Torino presieduto dal sindaco Stefano Lo Russo ha confermato questa mattina, 30 aprile 2025, Alessandro Isaia come segretario generale della Fondazione per il prossimo triennio. La nomina è l’esito di una manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 10 febbraio con scadenza 12 marzo per l’incarico, cui erano pervenute 14 domande, 12 delle quali ritenute valide. A seguito della valutazione delle candidature, i consiglieri, nella seduta del 28 aprile, hanno individuato in Alessandro Isaia, che aveva già ricoperto questo incarico nell’ultimo quinquennio, il profilo più adeguato. L’esito è stato condiviso nella seduta odierna del consiglio di amministrazione, che gli ha attribuito l’incarico.

“I migliori auguri di buon lavoro al segretario generale della Fondazione per la Cultura - dichiara il sindaco Stefano Lo Russo -, un ente davvero importante per la nostra Città che ci supporta nell’organizzazione e la gestione di un programma culturale incredibilmente sfaccettato e denso di iniziative. Guardiamo ad una sfida ambiziosa, quella per la candidatura di Torino a Capitale Europea della cultura 2033. Un grande obiettivo, in cui crediamo molto e sul quale siamo già al lavoro”.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al sindaco e al consiglio d’amministrazione per la riconferma della mia nomina a Segretario Generale della Fondazione per la Cultura Torino - conclude Isaia -. Accolgo con entusiasmo questa rinnovata fiducia e confermo il mio impegno a portare avanti il lavoro con determinazione e visione, alla guida di una squadra eccezionale che ha consentito di raggiungere risultati importanti e a cui va la mia più profonda gratitudine”.