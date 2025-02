‘I dieci comandamenti’ con qualcosa in più da dire in scena a Piscina

Mosè incide i comandamenti sulla pietra, ma Dio non si ferma perché ha qualcosa in più da dire. Ecco ciò che porteranno in scena gli alunni della scuola secondaria di Piscina con i loro genitori e altri cittadini nello spettacolo ‘I dieci comandamenti’.

Alla regia torna Roberto Losano, ex professore di musica alle scuole medie del paese, che si occupa dello spettacolo da ormai 36 anni: “Sono stato insegnante fino a due anni fa, poi sono andato in pensione, ma l’Amministrazione comunale e la dirigente scolastica mi hanno chiesto di continuare con quest’attività.”

Dopo cinema, opera, pubblicità, musica leggera e lo spettacolo del 2024 sulla Divina Commedia, il tema scelto per quest’anno è sì religioso, ma come spiega Losano non verrà affrontato seguendo questa prospettiva: “Sarebbe stato difficile addentrarsi nella questione puramente religiosa, rischiando poi di andare a toccare punti delicati che non sarebbero stati apprezzati. Mi sono distaccato completamente da questo discorso, infatti non toccheremo i dieci comandamenti originali, ma andremo oltre”.

Nella rappresentazione sono coinvolti una settantina di ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Piscina, con cui l’attività di preparazione una volta a settimana è iniziata a ottobre. Con gli adulti, più di cinquanta, le prove sono cominciate dopo le feste di Natale.

Le parti recitate e le musiche sono state pensate scelte da Losano, aiutato poi nella realizzazione dei fondali e degli oggetti di scena da Claudio De Maria e Daniele Lombardo.

Quattro saranno gli appuntamenti per assistere allo spettacolo nel salone parrocchiale di Piscina in piazza Buniva 15: oggi, sabato 22 febbraio, alle 21, domenica 23 febbraio alle 20,30, sabato 1° marzo alle 21 e domenica 2 marzo alle 20,30. L’ingresso è libero e si può prenotare il proprio posto a sedere alla biblioteca comunale di piazza Suardi negli orari di apertura.