Non si ferma la catena di sold out del tour nei Palazzetti 2026 di Achille Lauro che annuncia nuove date compresa una a Torino. Oltre alla tappa del 16 marzo, andata sold out, il cantante salirà di nuovo sul palco dell'Inalpi Arena il 24 marzo.

I biglietti per le nuove date sono disponibili in esclusivo pre-sale da oggi alle 19 sul canale broadcast IG di Achille Lauro e in vendita da lunedì 5 maggio alle ore 14 sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.