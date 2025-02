Alessandro Gruner è il nuovo presidente del gruppo GAM di Confindustria Canavese

Il Consiglio Direttivo del Gruppo GAM, organo che rappresenta le aziende metalmeccaniche e manifatturiere di Confindustria Canavese, ha eletto Alessandro Gruner presidente del Gruppo per il prossimo biennio 2025-2027.

Gruner è Responsabile Tecnico Commerciale della Grüner srl di Vische, azienda specializzata nella fornitura di componenti per il settore automobilistico e nella produzione di componentistica automotive con supporti motore e supporti cabina, con attacchi ammortizzatore, boccole e particolari tecnici in gomma per il cablaggio del veicolo.

Il neopresidente succede ad Alberto Ceresa (CMB Industries srl di Agliè) che ha ricoperto la carica dal 2020 a oggi e che resta a fare parte del Consiglio direttivo in qualità di vice presidente.

Il Consiglio direttivo che ha provveduto all’elezione del Presidente è stato rinnovato nel corso dell’Assemblea del GAM svoltasi lo scorso 20 febbraio. E’ composto da 11 imprenditori: Raffaella Caretto (Sacel Srl), Vice Presidente, Augusto Geminiani (Sinterloy Srl), Vice Presidente, Fabrizio Nanchino (Nanchino Automazioni industriali Srl), Vice Presidente, Danilo Cavaletto (Cavaletto Mario SpA), Alberto Ceresa (CMB Industries Srl), Past President, Maurizio Faletto (Proto Mecc Sas), Patrizia Paglia (Iltar-Italbox SpA), Gianfranco Ponchia (Eurex Sas), Massimo Rama (NTN ICSA SpA), Fabrizio Rosboch (OMP Srl) e Dino Ruffatto (A. Benevenuta & C. Spa).

Alessandro Gruner al momento della sua elezione ha ringraziato i colleghi per averlo scelto quale rappresentante delle aziende del GAM e ha espresso la forte volontà di dare continuità all’importante lavoro svolto dal presidente uscente, in particolare continuando a promuovere le tante fondamentali attività che il Gruppo realizza con le scuole del territorio. Il neo-presidente ha, inoltre, formulato il desiderio di dedicare la sua attività ad alcune tematiche di stretta attualità per il comparto che sta attraversando un periodo di grande difficoltà: “Il costo delle materie prime, l’aumento dei costi energetici senza precedenti, l’instabilità geopolitica, l’export che continua la sua caduta…sono soltanto alcuni degli elementi che caratterizzano questo periodo estremamente critico e delicato per le aziende del settore. Noi ci impegneremo sempre più per essere a fianco delle nostre imprese operando costantemente per sostenerne la crescita e favorirne la competitività.”.

IL GAM

Il GAM è un organismo nato nel 2015 con lo scopo di riunire e favorire la collaborazione tra le aziende dei comparti metallurgico, meccanico, meccatronico, plastica e affini e rappresentarne gli interessi all’interno di Confindustria Canavese e verso gli enti esterni e la pubblica opinione, favorirne lo sviluppo attraverso la realizzazione di iniziative promozionali, di formazione e di collaborazione tra operatori. Ad oggi fanno parte del Gruppo 125 aziende, per un totale di oltre 6000 dipendenti.