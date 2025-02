Borgo Filadelfia, addio a un altro negozio storico: l'edicola di via Tunisi diventa un minimarket

Un'altra attività storica di Borgo Filadelfia chiude definitivamente i battenti. Si tratta dell'edicola di via Tunisi, quasi all'angolo con la via che dà il nome al quartiere. Già da qualche mese a scartamento ridotto, ora arriva il definitivo passaggio di consegne: al suo posto aprirà un minimarket.

Passaggio di consegne

Il passaggio di consegne è ormai talmente imminente che basta passare davanti all'unica vetrina per accorgersene. All'interno è tutto in disarmo. Sono stati smantellati gli scaffali che per decenni hanno messo in mostra giornali, quotidiani e pubblicazioni cartacee in genere e l'ultima manciata di libri si trova esposta vicino alla porta di ingresso. Tutto a pochi euro, per chi vuole portare via quelle ultime testimonianze sbiadite dalla luce e sgualcite dal tempo, rimaste chissà come a ultimo baluardo dell'attività che è stata.

In vendita da mesi

Ma già da parecchi mesi l'edicola cercava un nuovo compratore. Segno tangibile di un'epoca che è ormai sempre più digitale e sempre meno legata al supporto della carta. I clic hanno sostituito il fruscio delle pagine e adesso, appena sarà rimesso a posto lo spazio del negozio, sorgerà al suo posto un minimarket. Un altro grande classico di questi anni.