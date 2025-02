Collegno, si avvia al termie il ciclo di incontri con i Comitati di Quartiere

Giovedì 27 febbraio prossimo si terrà a Santa Maria- Regina Margherita al Centro Anziani Gibin di via Fiume 12 alle ore 20,45 il penultimo appuntamento delle Assemblee Pubbliche promosse dall’Amministrazione Comunale con i Comitati di Quartiere dove verrà presentato il piano di emergenza di Protezione Civile, la prima sperimentazione dei progetti di lavori sociali per la pulizia dei luoghi nei quartieri, il nuovo sistema di segnalazione introdotta dall’Amministrazione e le modalità per le nuove elezioni dei Comitati di Quartiere che avverranno nei prossimi mesi.

Sette appuntamenti per “ascoltare direttamente i cittadini, comprendere le loro esigenze e lavorare insieme per trovare soluzioni ai problemi che i vari quartieri si ritrovano ad affrontare - spiegano il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone e l’Assessora alla Partecipazione e ai Quartieri Ida Chiauzzi -. E’ l’occasione per affrontare tematiche locali, raccogliere suggerimenti e idee, e lavorare insieme per migliorare in maniera realistica la qualità della vita nei nostri quartieri”.