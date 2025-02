"Quel crocefisso che spunta dal taschino fa tenerezza, più che muovere indignazione"

"Propongo una lettura diversa dell’episodio di cui Silvio Viale si è reso nuovamente protagonista in Sala Rossa esibendo un crocefisso e distribuendone ai presenti. Al di là degli intenti io leggo le provocazioni del consigliere, in puro stile radicale, come una resa, inconsapevole ma oggettiva, al Bene che vince proprio perché Crocefisso - dichiara Cristina Zaccanti del PdF Piemonte -. Abbiamo vivo il ricordo delle battaglie, condivise dal PdF in presenza, portate avanti dalla Lega, in particolare dal consigliere regionale Andrea Cane, che si batté con tenacia affinché il Crocefisso fosse appeso anche nell’aula del Consiglio regionale. Fecero di tutto per opporsi ma alla fine, nell’ottobre del 2020, Cane la spuntò e gliene siamo ancora grati. Paradossalmente Silvio Viale, pur con dichiarate intenzioni opposte, come pubblicato nella sua pagina fb (dai tre ai cinque like non sono un grande riscontro) con le proprie plateali esternazioni dimostra come il Crocefisso sia ancora e sempre segno di contraddizione. Auspico che Viale continui a mettere Gesù Crocefisso sul suo cuore, oltre che nel taschino. E che continui a distribuire un manufatto che, come Gesù Cristo stesso ha promesso, attirerà tutti a sé".