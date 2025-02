Il 3 marzo Open Day per diabete e cuore alla Casa di Comunità di Rivoli

Una giornata di test gratuiti per la prevenzione del diabete e per la salute del cuore: lunedì 3 marzo la Casa di Comunità di Rivoli, inaugurata per prima in Piemonte lo scorso 2 ottobre, in corso Francia 98, lancia un’iniziativa rivolta alla popolazione del suo territorio: dalle 9 alle 17 gli infermieri dell’AslTo3 effettueranno a chi lo desidera la misurazione della pressione e dei parametri vitali e l’esame della glicemia, per indagare eventuali segnali di allarme di patologie metaboliche e cardiovascolari.

È possibile accedere senza prenotazione.

“Si tratta di un’iniziativa che spiega bene lo spirito della Casa di Comunità – spiega Giovanni La Valle, Direttore generale dell’AslTo3 - che è punto di riferimento in questo caso per tutta la popolazione dell’area di Rivoli, Rosta e Villarbasse ed è particolarmente destinata alla prevenzione e alla promozione della salute. Un nuovo modello organizzativo, che a Rivoli è già realtà, per l'assistenza di prossimità per la popolazione, luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale”.

Durante il pomeriggio di lunedì 3 marzo, in una serie di incontri con la popolazione a partire dalle 13.30, la Direzione generale dell’AslTo3, il Sindaco di Rivoli, la Direzione del Distretto, e i medici di medicina generale coinvolti nel progetto spiegheranno il funzionamento e lo spirito della Casa di Comunità e risponderanno alle domande dei pazienti.

Il Sindaco di Rivoli, Alessandro Errigo, sottolinea l’importanza di questa nuova struttura per il benessere della cittadinanza: “Avere la Casa di Comunità adiacente al Comune significa rafforzare la rete dei servizi a disposizione. Come Amministrazione, abbiamo a cuore la salute dei nostri concittadini e vogliamo garantire loro un accesso sempre più semplice e diretto ai servizi sanitari essenziali. Questa iniziativa di prevenzione rappresenta un passo concreto in questa direzione. Inoltre, stiamo lavorando per potenziare il trasporto pubblico, così da garantire a tutti un accesso agevole alla Casa di Comunità”.

Presso la casa di Comunità di Rivoli i cittadini possono accedere con accesso diretto al Cup, per le prenotazioni, al Pua, Punto unico di accesso per informazioni e orientamento ai servizi sanitari e sociali, e al Centro prelievi. Su prenotazione invece sono disponibili ambulatori di cardiologia, geriatria, neurologia, reumatologia, pneumologia, ambulatori infermieristici fra cui un ambulatorio di vulnologia dedicato a lesioni cutanee di varia natura; un ambulatorio di psicologia delle cure primarie.

Tutti i servizi sono organizzati e gestiti dal personale dell’AslTo3: specialisti ambulatoriali, infermieri tra cui l’Infermiere di Famiglia e Comunità, impiegati amministrativi, e gli assistenti sociali dell’Ente gestore (Cos, Consorzio Ovest Solidale). Con la collaborazione dei Medici di Famiglia e dei Pediatri del territorio.

La Casa di Comunità è uno dei nodi della riorganizzazione dei servizi sanitari del territorio prevista dal PNRR “Italia Domani” – Missione 6 Salute – NEXT Generation EU insieme alla Centrale Operativa e all’Ospedale di Comunità. Le CDC in particolare sono Il punto di riferimento continuativo della popolazione per la promozione, la prevenzione della salute e la presa in carico delle cronicità. Offrono i servizi di assistenza primaria e i servizi di specialistica e diagnostica di base.