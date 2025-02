I dubbi dell'automotive: Alfa Romeo e Lancia a rischio? "Torino potrebbe giocare un ruolo per salvarli"

In un momento di grande incertezza per il mondo automotive in generale, anche Stellantis è oggetto di riflessioni, scenari, speculazioni più o meno fondate. E non si tratta solo del destino dei suoi stabilimenti, ma anche di alcuni dei suoi marchi più noti. Soprattutto Lancia e Alfa Romeo (ma pure Maserati, per aggiungerne uno particolarmente legato a Mirafiori).

Secondo alcune riviste specializzate, il management starebbe ragionando su una razionalizzazione del portafoglio marchi, proprio per la difficoltà di vendita, ma anche per arrivare a una riduzione della complessità aziendale.

Il futuro dei marchi Stellantis

Eppure, in un quadro così poco chiaro, Torino potrebbe ancora avere un ruolo chiave, non solo in termini produttivi, ma anche di rilancio per quei marchi che faticano ad abbinare a un passato glorioso un futuro prospero. Ne è convinto Igor Albera, della segreteria provinciale di Fim Cisl Torino e Canavese. "Come appassionato di auto e cliente di Stellantis, prima ancora che come sindacalista, mi auguro di leggere presto una smentita. Alfa Romeo e Lancia non sono solo due marchi storici importanti, rappresentano la storia dell’automobile, Alfa Romeo è da sempre simbolo di sportività e Lancia vuol dire eleganza, classe, stile italiano. Fatico a credere che questi due brand non abbiano più fascino, piuttosto domandiamoci se i modelli attuali Alfa e Lancia siano davvero efficaci e riconosciuti dai potenziali clienti".