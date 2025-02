Foibe, Ravello (Fdi): "Eric Gobetti a Rivarolo Canavese? Uno schiaffo alla storia"

“Il prossimo 11 marzo, quando Eric Gobetti potrà instillare nei ragazzi dell’Aldo Moro di Rivarolo Canavese tutto quel veleno negazionista e revisionista che, da sempre, lo accompagna nella sua personale e squallida crociata contro le Foibe, andrà in scena l’ennesimo schiaffo alla storia. Non dovrebbe esserci spazio per meschinità simili nelle scuole”. Ad affermarlo Roberto Ravello, vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte, in riferimento alla conferenza di presentazione del libro di Eric Gobetti “E allora le Foibe?”, prevista nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese il prossimo 11 marzo.

“Parliamo – continua Ravello – di un personaggio che si è fatto fotografare con la maglia di Tito e con il pungo chiuso alzato: il responsabile del Dipartimento di filosofia e storia dell’istituto, Giovanni Riccabone, dovrebbe spiegare a tutti noi cosa ci sarebbe di storico nel raccontare una realtà distorta e travisata per ideologia politica e, soprattutto, come si possa anche solo lontanamente pensare, come si legge nella comunicazione ufficiale, che le ore di una simile conferenza siano conteggiate come Educazione Civica? Cosa c’è di civico nell’insegnare alle nuove generazioni a chiudere gli occhi dinnanzi all’immane tragedia di propri connazionali, uccisi perché italiani da un dittatore comunista? Vergogna! Solo e semplicemente vergogna!”.

“Chiedo al Dirigente Scolastico, Cosetta Borelli, di annullare l’iniziativa, o comunque di rimodularla profondamente. Un comizio della menzogna sarebbe una sconfitta per tutti” ha concluso Ravello.