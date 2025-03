La pro loco di San Germano Chisone rinvia l’elezione del nuovo direttivo

Nessun nuovo presidente e direttivo per il momento. Dopo la riunione di venerdì 21 febbraio, la pro loco di San Germano Chisone ha deciso di andare avanti con l’attuale assetto e rinviare le elezioni a data da destinarsi.

La volontà di riunirsi è data dalle dimissioni del primo presidente Simone Piacquadio.

Nell’assemblea si è parlato delle attività passate e dei progetti futuri: “Abbiamo fatto un resoconto di tutte le attività della pro loco in questo primo anno e abbiamo presentato delle idee da mettere in pratica nei prossimi mesi”, afferma il Vicepresidente Riccardo Leto. Oltre a riproporre le fiere di Primavera e di Autunno e le passeggiate per il paese, si sta pensando allo sviluppo di nuovi percorsi trekking.