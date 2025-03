Francesco Di Bella in concerto allo sPAZIO211 sabato 8 marzo.



Debutta negli anni '90 come frontman e autore dei 24 Grana, pionieri dell'alternative rock italiano. Dopo aver collaborato con artisti come 99 Posse e Marina Rei, debutta nel 2014 con il suo primo album solista, Ballads Café, un reworking più intimo dei suoi brani con i 24 Grana. Nel 2016, con Nuova Gianturco, diventa un cantautore di spicco, con un album che racconta la sua città in chiave post-industriale.

"Acqua Santa" è il nuovo album di Francesco Di Bella, uscito il 31 gennaio, un viaggio nell'amore più autentico, senza filtri né retorica. Dopo O’Diavolo (2018), questo disco esplora il legame che unisce davvero le persone, con un approccio profondo e complesso. Di Bella racconta l'amore come sacrificio, impegno e crescita, sfidando la facile narrativa dell’innamoramento. Con otto tracce, il disco segna il ritorno di un artista che ha sempre evoluto il suo stile, mantenendo il legame con la sua lingua e aprendo nuove strade.

Acqua Santa è un atto di fede, un rituale che purifica e risveglia ed eleva l’amore, a dimensione sacra e universale.



Per info: www.spazio211.com