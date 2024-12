Con "Natale è Reale" alla Palazzina di Stupinigi si inizia a respirare la magica atmosfera delle feste

Nel corso degli anni è diventato un appuntamento imperdibile, che ha reso ancora più magica la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Nella residenza sabauda del Comune di Nichelino da oggi, sabato 30 novembre, fino a domenica 22 dicembre torna l’evento “Natale è Reale”, con il Villaggio di Babbo Natale che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni.

Divertimento per famiglie e bambini

Ai bambini l’associazione 100per100 aps propone luci, attrazioni, il bosco incantato di ghiaccio con l’amico orso e lo spaventoso Grinch, le botteghe, le casette del paese di Santa Claus con l’Ufficio postale per consegnare la letterina, il folletto dispettoso, gli elfi dei giochi indovini, gli elfi dell’allegria, intrattenitori e circensi.

Babbo Natale mostrerà ai bimbi i nuovi locali della sua casa, tra cui la stanza dell’Arte Del Zotto, dove nasce o si riscopre l’amore per pittura e il bello, tra cornici, dipinti e specchi per ritrovare se stessi. Come sempre, saranno entusiasmanti i laboratori creativi e sostenibili, le animazioni e i truccabimbi gestiti da Bimbumbam animazione, le postazioni per i selfie natalizi, gli odori e i sapori per una pausa di gusto, il museo della Palazzina di Caccia, il presepe meccanico di Giovanni Viviani, il musical “Un Natale con i Fiocchi” proposto dalla compagnia ShowMe e incentrato sul tema della salvaguardia del Pianeta, il mercatino di Natale con i doni artigianali e solidali nelle citroniere reali.

La visita ai bimbi del Regina Margherita

Il Santa Claus di “Natale è Reale”, dopo aver visitato il 6 novembre i bambini ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino, concentrerà a Natale è Reale le sue energie sulla salvaguardia del Pianeta, ospitando Green Peace onlus ed Help Olly onlus, che spera nelle donazioni per aiutare la piccola Olly nella sua lotta contro una rara malattia degenerativa.

Oltre allo spettacolo “Natale è Reale” e alla Notte Bianca di sabato 14 dicembre, il calendario degli eventi propone l’inaugurazione ufficiale sabato 30 novembre alle 12 con le autorità istituzionali, la Regina Margherita e Babbo Natale, esibizioni sportive, spettacoli di magia e circensi, concerti di canti gospel e natalizi, un laboratorio per imparare a disegnare i personaggi di un fumetto con Francesco Guerrini, collaboratore del settimanale Topolino.

Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo ha ricordato quanti "passi avanti sono stati fatti in questi anni in una cornice straordinaria come la Palazzina di Stupinigi. E poi Natale è Reale ormai è un evento che non è solo intrattenimento e spettacolo ma anche cultura, attenzione all'ambiente e quest’anno anche sostegno alla ricerca contro le malattie rare".

Il ricordo di 'Babbo Natale' Giuseppe Muni

La padrona di casa e organizzatrice Loredana Tursi ha sottolineato come il villaggio di Natale si è raddoppiato come grandezza, con nove stanze ed anche l'area selfie. E poi, in attesa della Notte Bianca, il 14 dicembre ci sarà anche il presepe vivente al borgo antico di Nichelino con la presenza di 80 figuranti. Ma un pensiero è stato dedicato anche a Giuseppe Muni, lo storico Babbo Natale della kermesse, scomparso nei giorni scorsi. "Ci ha insegnato a voltare pagina due minuti dopo che è finita una cosa, ma noi lo vogliamo omaggiare e ricordare per il grande impegno che ci ha sempre messo", ha detto Loredana Tursi.

Il programma completo e le modalità per prenotare la partecipazione agli eventi sono consultabili cliccando su www.natalereale.it