Torino Comics 2025, Peace, love and be nerd è il tema dell’edizione 2025

Dall’11 al 13 aprile torna a Lingotto Fiere Torino Comics. L’evento, organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for fun, giunto nel 2025 alla XXIX edizione, richiama ogni anno nel capoluogo piemontese decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport, videogames e naturalmente gli immancabili cosplayer, provenienti da tutta Italia.



Peace, love and be nerd: il tema dell’edizione 2025

L’edizione 2025 di Torino Comics vuole essere un grande momento di festa in cui il pubblico possa vivere e condividere le proprie passioni in un clima di armonia e inclusività.

Il tema scelto per quest’anno è infatti Peace, Love and be nerd, un invito a ritrovare lo spirito di comunità e il piacere dello stare insieme, valori che da sempre caratterizzano la manifestazione.

A interpretare questa visione è il manifesto ufficiale, presentato in anteprima a dicembre durante Xmas Comics, realizzato da Mirka Andolfo: una delle illustratrici italiane più famose a livello internazionale, con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo delle sue opere (Sacro/Profano, Contronatura, Mercy, Sweet Paprika). Nel 2020 è diventata il primo autore italiano di sempre (uomo o donna non fa differenza) a scrivere e disegnare una storia per DC Comics (Harley Quinn Black+White+Red). Oggi scrive anche per Marvel Comics, Dynamite e Walt Disney Company.

Il manifesto di Mirka Andolfo ritrae una figura femminile immersa in un universo onirico e vibrante, simbolo della creatività e dell’energia che Torino Comics vuole trasmettere. La protagonista, avvolta da una cascata di fiori colorati, emerge dall’acqua con un sorriso luminoso, evocando l’immaginario dei figli dei fiori e della cultura della pace degli anni ’60, reinterpretato in chiave moderna. I toni blu intensi dello sfondo, arricchiti da elementi grafici stilizzati, suggeriscono un senso di libertà e appartenenza, trasmettendo il messaggio di un evento che celebra la passione, la condivisione e la cultura nerd in tutte le sue forme.

«Il tema di questa edizione rappresenta pienamente l’essenza di Torino Comics, un evento che sa coniugare il divertimento con la creazione di un ambiente accogliente e inclusivo, dove ogni appassionato possa sentirsi parte di una grande e affiatata comunità nerd - afferma Gàbor Ganczer, Amministratore Delegato di GL events Italia. - Siamo entusiasti di contribuire a questo straordinario viaggio nel cuore della cultura pop, consolidando il ruolo di Torino come riferimento per gli appassionati del settore».

Le aree tematiche e le attività

Torino Comics si conferma un momento imperdibile per gli appassionati e un’occasione per immergersi in un mondo di storie, fantasia e intrattenimento, con un programma ricco di contenuti e attività pensati per un pubblico di tutte le età, dai giovani alle famiglie, tra cosplay, fumetti, giochi, musica e spettacoli.

Tra le aree confermate:

- Area comics, con case editrici, fumetterie e tantissimi protagonisti italiani - e non solo - del mondo del fumetto, presenti a Torino per sketch, disegni personalizzati, conferenze e incontri.

- Area cosplay, in collaborazione con la Cospa Family. In programma le tappe italiane dell’Europa Cosplay Cup e dell’International Cosplay League, competizioni karaoke e workshop tematici.

Games, esport e videogames, con tornei, giochi di ruolo, di carte e da tavolo, dimostrazioni dal vivo e la presenza dei maggiori editori italiani del settore. Novità del 2025 un’area con diverse postazioni di videogiochi indie inediti, da provare in anteprima.

- Zona Rossa, l’area riservata a un pubblico over 18 dedicata ai fumetti erotici, all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità.

- Area Kpop, in collaborazione con Turin Korea Connection, con esibizioni, giochi, workshop e Noraebang (karaoke coreano).

- Area family, spazio di relax per le famiglie e i piccolissimi, con giochi, costruzioni, colori per disegnare, animazione e truccabimbi.

- Musica & live: intrattenimento, esibizioni, battaglia delle band e concerti degli artisti più amati dal pubblico. Sabato 12 il protagonista sul main stage è Giorgio Vanni, mentre domenica 13 è la volta di Cristina D’Avena

- Doppiaggio: seconda edizione di Onda Sonora, il premio dedicato al doppiaggio dei videogiochi, presentato da Gianandrea Muià e Voci Animate.

- Content Creator: youtuber, tiktoker, e streamer incontrano il pubblico di appassionati con meet&greet, eventi di intrattenimento e talk tematici.