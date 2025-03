Pezzi di gomma trovati nella mensa della scuola 8 Marzo, L'ASM di Venaria avvia indagine

In seguito al ritrovamento, di frammenti di un piccolo elastico verde di materiale plastico/gommoso in alcune porzioni del pasto distribuito il 28 Febbraio alla scuola primaria 8 Marzo, l’Azienda Speciale Multiservizi Venaria (ASM Venaria) ha immediatamente avviato un’indagine con la società fornitrice del servizio per accertare le cause dell’accaduto.

L’ASM ha convocato per lunedì 3 Marzo ultimo scorso, una riunione con la società incaricata del servizio mensa per accertare quanto accaduto. Dalle verifiche condotte, è emerso che una porzione di uno degli elastici utilizzati dal fornitore dell’ortofrutta per legare i mazzetti di prezzemolo, è accidentalmente finito nell’impasto dei medaglioni di merluzzo durante la fase di preparazione, a causa di un errore umano.

ASM ha chiesto alla società fornitrice un potenziamento delle procedure di controllo, e un ulteriore incremento della formazione del personale allo scopo di rafforzare la consapevolezza e le procedure relative alla gestione delle non conformità e alla prevenzione di corpi estranei nei pasti destinati agli studenti. ASM Venaria e l’Amministrazione comunale ribadiscono il massimo impegno per garantire la qualità e la sicurezza del servizio mensa scolastico.

Il Sindaco Fabio Giulivi e il Direttore Generale dell’ASM Venaria, Mario Corrado, dichiarano: "Solo nella nostra città, il fornitore prepara giornalmente circa due mila pasti rivolti alle nostre scuole, che in tutto l’anno corrispondono a 300 mila pranzi. Oltre ai controlli del reparto NAS dei Carabinieri, i quali nell’ultima ispezione del 14 febbraio 2025, hanno riconosciuto un sostanziale rispetto di norme e procedure, ASM ha incrementato i controlli da parte del laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino".