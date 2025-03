Edilizia, a Torino la formazione si fa cantiere per cantiere. “Rilanciamo il muratore 4.0, nessuno vuole fare il mestiere”

Garantire la sicurezza nell’edilizia andando a fare formazione nei cantieri, direttamente sul posto. Si chiamano infatti Conferenze di Cantiere la nuova iniziativa che vede Ance Torino allearsi con l’ente bilaterale FSC (Formazione sicurezza e scuola).

Formazione aggiuntiva

“Purtroppo il rischio zero non esiste, per fatalità, grandi numeri o distrazione - dice Antonio Mattio, presidente di Ance Torino -, ma vogliamo sempre creare occupazione di qualità e sicura e quindi vogliamo fare formazione aggiuntiva a quella già prevista. Con l’aggiunta di essere fatta in cantiere, calandosi direttamente nella specificità dei casi”. E se le cadute dall’alto sono la casistica più frequente, il vero nemico è “la percezione del rischio. L’abitudine a fare certe attività finisce per far sottovalutare le incognite”.