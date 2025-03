Dopo la battaglia a Ivrea, 180 tonnellate di arance finiscono a Pinerolo

Per tre giorni a Ivrea è infuriata la tradizionale battaglia delle arance. Ora dopo il Carnevale gli scarti raccolti dalla Società Canavesana Servizi sono in fase di consegna a Pinerolo, al Polo Ecologico di Acea Pinerolese Industriale, dove serviranno per produrre compost (Florawiva), energia rinnovabile (termica ed elettrica) e biometano. Attualmente ne sono già arrivate 90 tonnellate ma ne sono attese altre 90, consegnate con sei viaggi da Ivrea a Pinerolo.

Le arance non andranno sprecate, ma saranno miscelate ai rifiuti organici, provenienti dalla raccolta differenziata per dar loro nuova vita, tramite la digestione anaerobica a opera di batteri. La fermentazione genererà biogas, convogliato nel gasometro per ottenere biometano, ma da cui, per cogenerazione, si ricaveranno anche energia elettrica e termica. Mentre il digestato verrà trasformato in compost.