Stellantis, l'ultimo spot "torinese" di Grande Panda crea polemiche. Grimaldi (AVS): "E' un fake, la producono in Serbia"

Le vie lungo il Po, ma anche la Nuvola Lavazza e altro ancora. Nel nuovo spot di Grande Panda, prodotta da Stellantis, c'è molta Torino a fare da cornice, mentre la colonna sonora è stata affidata a un evergreen di Albano e Romina come "Felicità".



Una location che però non ha impedito l'accendersi di una polemica da parte di Marco Grimaldi, vicecapogruppo alla Camera di Avs: "Il made in Italy dello spot Grande Panda è fake".



“Il nuovo spot della Grande Panda vede la vettura percorrere le strade di Torino ma, soprattutto, scorrere la scritta Fabbrica Italiana Automobili Torino e il marchio FIAT colorato in verde, bianco e rosso - dice l'esponente di Avs -. Il Made in Italy fa sempre comodo, peccato che quell’auto sia prodotta da Stellantis in Serbia. Se Elkann vuole ricostruire un rapporto con l’Italia cominci con il reshoring di tutte le auto di cui è stata delocalizzata la produzione”.