Ambientalisti e M5S contro il Comune: "Al Meisino tagliati molti alberi sani"

Ambientalisti e M5S sulle barricate in difesa del parco del Meisino di Torino, dove a partire dall'alba sono entrate in azione le motoseghe. Questa mattina infatti gli operai della Città hanno dato il via all'abbattimento delle piante all'interno di un area "piuttosto grande" circoscritta negli scorsi giorni.

"Abbattuti alberi sani"

L'assessore al Verde Francesco Tresso aveva parlato di circa venti tagli di alberi. "La verità -incalza il capogruppo del M5S Andrea Russi, insieme ai colleghi Valentina Sganga, Tea Castiglione e al capogruppo pentastellato alla 7 Francesco Lauria - è che quelli abbattuti sembrano essere molti di più: coinvolgono esemplari sani e vitali, che svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere l’equilibrio ecologico di una zona umida di grande valore".

"Patrimonio a rischio"

"Questa distruzione, -aggiungono - a favore di un progetto che prevede la cittadella dello sport e una passerella ciclopedonale, rischia di compromettere irrimediabilmente un patrimonio naturale unico".

In passato il M5S aveva sollevato dubbi sul "Centro per l'educazione sportiva e ambientale" del Meisino, che "ora si sta concretizzando in modo devastante". I grillini avevano presentato diverse interpellanze, di cui l'ultima in ordine di tempo il 4 marzo.

Progetto ridotto

A fine 2024 la Giunta aveva annunciato di aver ridotto il progetto della Cittadella dello Sport, finanziato con fondi PNRR. E' stata eliminata la costruzione della passerella sopraelevata nell'area umida e sono state ricollocate le piste da pump track e skill bike in un campo da calcio inutilizzato sulla sponda destra del Po.

Modifiche che non hanno soddisfatto gli ambientalisti ed il Movimento. "Ci ritroviamo - sottolineano - di fronte a un progetto che non solo danneggia l’ambiente, ma mette a rischio la biodiversità e l’integrità di una delle aree più pregiate del nostro territorio".

"Meisino merita rispetto"