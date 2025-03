Tra Pinerolese e Cuneese si cammina insieme per aiutare gli ospedali

Camminare insieme per un obiettivo comune. Domenica 9 marzo, ci sarà la seconda edizione di ‘Cammino per Me&Te’, un'iniziativa solidale che promuove la raccolta di fondi per il sostegno alle strutture ospedaliere locali di Pinerolo e Savigliano.

Tutto è iniziato qualche anno fa, grazie ad un incontro in pizzeria tra alcune donne, tra cui amministratrici locali e componenti dei gruppi di cammino dell'Asl To3 come racconta l’assessore di Cavour Marta Ardusso: “Parlando, è emersa la necessità di incentivare la partecipazione ai gruppi di cammino ed è così che è nata l'idea di un evento che potesse unire persone da diversi comuni, con Cavour come punto di arrivo centrale.” La scorsa edizione aveva già riscosso un grande successo con circa 400 iscritti e più di 4.000 euro raccolti destinati alle strutture ospedaliere locali.

La giornata è realizzata in collaborazione con i gruppi di cammino, patrocinato dall'Asl To3 e Asl Cn1, coinvolge i Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Macello e Osasco.

I partecipanti potranno scegliere tra cinque percorsi di lunghezza e difficoltà differente da sette punti di partenza, tutti con destinazione finale Cavour. Il tragitto più lungo, di circa 16 km, parte da Buriasco, mentre il percorso più breve, di 5 km, ha inizio proprio a Cavour. Gli altri punti di partenza sono a Bibiana, con un percorso di 3,5 km e partenza da piazza San Marcellino alle 8,30; Campiglione Fenile, con un tragitto di 6,5 km e partenza da piazza Marchese Casimiro di San Germano alle 9,45; Macello, con un percorso di 14,2 km e partenza dal Filo di Canapa alle 8,30; Bagnolo Piemonte, con una lunghezza di 8,8 km e partenza da piazza Divisione Alpina Cuneense alle 8,45; Barge, con un percorso di 8,5 km e partenza da via Crocetta 15 alle 8,45. La partenza da Cavour, in Gerbido, piazza Terzo Alpini, è prevista per le 10,15.

L'arrivo è previsto entro le 12 all'Ala del Peso in piazza Solferino a Cavour, dove saranno offerti tè caldo, biscotti e mele, accompagnati da musica, intrattenimenti e il pacco gara: “Grazie al contributo degli sponsor e delle aziende locali ogni pacco includerà beni alimentari, tra cui una mela, una bottiglietta d'acqua e un pacchetto di cracker, per garantire un ristoro post-camminata equilibrato” racconta Marta Ardusso.

Per il ritorno ai punti di partenza sarà disponibile un servizio navetta gratuito. L'iscrizione è obbligatoria entro oggi, 6 marzo, e prevede un'offerta minima di 6 euro, mentre i minori di 12 anni possono partecipare gratuitamente. Per iscriversi bisogna andare nei vari punti vendita aderenti consultabili qui.