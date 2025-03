Non solo 500 ibrida a Mirafiori, entro il 2027 torna la Palazzina "degli stemmi" di Stellantis

E' uno dei luoghi storici di Stellantis, ma soprattutto della storia recente (e meno recente) targata Fiat. Si tratta del Palazzo "degli stemmi", ovvero quello che si affaccia con i suoi uffici su corso Agnelli e piazzale Caio Mario e che, da sempre, è caratterizzato dai marchi che scandiscono il lavoro del gruppo automotive. Palazzina "culla della Fiat" Da qualche tempo un po' in ombra, la Palazzina è destinata a tornare a risplendere: è di queste ore infatti l'annuncio da parte di Stellantis di voler ridare smalto entro il 2027 a uno degli edifici più iconici dell’industria italiana dell’auto nel mondo. Proprio il giorno dopo la visita del Cardinale Roberto Repole allo stabilimento.



La "culla" del Gruppo Fiat tornerà a essere utilizzata in tutti suoi spazi da migliaia di persone dopo la sua riqualificazione che partirà con i progetti tecnici tra aprile e maggio di quest’anno, in contemporanea con i lavori sulla vicina Carrozzeria Mirafiori per l’installazione della nuova linea della 500 ibrida.

Una storia di quasi un secolo

"Realizzato nel 1939 e “cabina di regia” storica per la produzione di quasi 29 milioni di vetture a Torino, questo edificio storico e rappresentativo del genio automobilistico italiano, ed in particolare di Torino e dei torinesi, avrà una nuova vita sia sul fronte della sostenibilità che della tecnologia", si legge in una nota ufficiale di Stellantis.

L’iniziativa rientra del programma grEEn-campus per la trasformazione dei luoghi di lavoro e "mira a rafforzare le radici degli enti centrali di Stellantis attraverso progetti innovativi, sostenibili e collaborativi. Mirafiori è una delle tre sedi coinvolte in questo programma: le altre sono quelle di Poissy, in Francia, e Rüsselsheim, in Germania".

Imparato: "Nuova vita per un edificio iconico"

“Con questo progetto, siamo orgogliosi di dare una nuova vita ad un nostro edificio iconico, un vero e proprio simbolo dell’auto italiana nel mondo, proiettandolo nel futuro – commenta Jean-Philippe Imparato, responsabile delle attività europee di Stellantis - e al contempo vogliamo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio dell’Azienda, tramite soluzioni tecniche e tecnologiche all’avanguardia. Desideriamo offrire ai nostri dipendenti un’esperienza completamente rinnovata in termini di tempo trascorso in sede incoraggiando scambi interni che promuovano lo sviluppo congiunto e l’intelligenza collettiva, integrando l’esperienza del lavoro da remoto. Si tratta di un progetto ambizioso, sia per l’Azienda che per i dipendenti, che ci aiuterà a raggiungere i nostri obbiettivi di sostenibilità e diventare un luogo ideale in cui lavorare.”