La corsa al riarmo dell'Europa passa (anche) da Torino: patto Leonardo-Baykar per i droni difensivi

C'è anche Torino in prima fila nell'alleanza italo-turca che si occuperà di droni al servizio della Difesa. In tempi in cui il "riarmo", ma soprattutto la tutela da possibili minacce belliche è tornata di triste attualità, Leonardo e Baykar Technologies hanno firmato un memorandum of understandig "per la creazione di una joint venture per i sistemi aerei senza pilota". Un'alleanza che guarda ad un mercato europeo del valore "stimato 100 miliardi di dollari, comprendente caccia senza pilota, droni da sorveglianza armati e droni da attacco in profondità, nei prossimi 10 anni".

Torino e non solo

E Torino sarà in prima fila perché i siti di Leonardo impegnati nelle attività sviluppate dalla joint venture saranno proprio quelli della città della Mole insieme a Ronchi dei Legionari, Roma Tiburtina e Nerviano.

La joint venture prevede attività di progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi aerei senza pilota e avrà sede in Italia.

Senza pilota e intelligenza artificiale