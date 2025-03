La presale di Solaxy supera 25 milioni di dollari: è la miglior meme coin su cui puntare nel 2025?

L’evoluzione della blockchain di Solana ha portato questa rete ad essere considerata come una delle piattaforme più performanti nel panorama delle criptovalute, grazie alla maggiore velocità e ai costi di transazione ridotti.

Tuttavia, la crescente adozione ha esposto la rete a problematiche di congestione e fallimento delle transazioni. In questo contesto, Solaxy si presenta come la prima soluzione Layer-2 per Solana, un progetto che mira a migliorare l'affidabilità e l'efficienza della rete sottostante.

L’interesse per Solaxy ha portato a una raccolta fondi che ha recentemente superato i 25 milioni di dollari, dimostrando la fiducia degli investitori nel progetto e nella sua capacità di innovare il settore blockchain. Quindi, con un approccio che integra scalabilità e interoperabilità multi-chain, Solaxy si candida come un elemento chiave per il futuro della blockchain di Solana.

Solaxy e la rivoluzione del Layer-2 su Solana

Solana si è distinta per le sue capacità tecnologiche, con una velocità di elaborazione delle transazioni che raggiunge mediamente le 4.500 TPS (transazioni per secondo), un valore significativamente superiore rispetto ai circa 15 TPS supportati da Ethereum.

Questa efficienza ha reso Solana una delle principali scelte per investitori e sviluppatori di criptovalute, facilitando la nascita di un ecosistema dinamico in cui trovano spazio applicazioni DeFi, NFT e meme coin.

Tuttavia, l’aumento della domanda ha evidenziato limiti strutturali, tra cui la congestione della rete e l’incremento del numero di transazioni fallite, rendendo necessaria un’evoluzione della tecnologia.

In tal senso, Solaxy si propone di risolvere queste problematiche implementando un’architettura roll-up innovativa, capace di migliorare l’affidabilità delle transazioni senza compromettere i vantaggi intrinseci della blockchain di Solana.

Agendo come soluzione Layer-2, Solaxy riduce il carico sulla rete principale e garantisce operazioni più rapide e sicure anche nei momenti di massimo traffico.

In particolare, il progetto punta a fornire un’esperienza fluida e senza interruzioni per gli utenti della blockchain, eliminando il rischio di transazioni fallite e ottimizzando le prestazioni della rete.

Inoltre, l'adozione di Solaxy non si limita a risolvere le criticità di Solana, ma apre anche nuove prospettive per gli sviluppatori, offrendo strumenti avanzati per la creazione di applicazioni decentralizzate e servizi finanziari su blockchain.

Quindi, l’integrazione di Solaxy nell’ecosistema di Solana rappresenta un passo fondamentale verso la costruzione di un’infrastruttura più resiliente, capace di supportare la crescente domanda del mercato senza compromettere la velocità e l’economicità delle transazioni.

Per questo motivo, molti esperti del settore ed influencer hanno pubblicato recensioni positive sul token SOLX, sfruttando social network come Youtube.

L’enorme successo della prevendita di SOLX

Il token SOLX è certamente lo strumento più importante dell’ecosistema di Solaxy, grazie alla sua duplice funzione di moneta meme e token nativo della piattaforma.

Attraverso un approccio multi-chain, SOLX consente la compatibilità tra due delle più grandi reti blockchain, aumentando la sua utilità e il suo valore nel tempo.

In ogni caso, uno degli elementi che ha contribuito al successo della prevendita di SOLX è il meccanismo di pricing incrementale. Infatti, durante ogni fase della prevendita, il prezzo del token aumenta progressivamente, incentivando una partecipazione anticipata e offrendo ai primi investitori un vantaggio competitivo.

Inoltre, i partecipanti hanno la possibilità di puntare i propri token e ottenere rendimenti annuali elevati, con un APY dinamico attualmente pari al 163%. Questo sistema di ricompense ha stimolato un alto livello di coinvolgimento, attirando nuovi investitori e consolidando la posizione di Solaxy nel mercato.

Durante la crescita della prevendita, il team di sviluppo di Solaxy ha annunciato significativi progressi tecnologici che rafforzano l’infrastruttura del progetto.

In particolare, l’integrazione di Hyperlane, un protocollo di bridging innovativo, ha consentito trasferimenti di asset senza soluzione di continuità tra Solana L1 e il roll-up di Solaxy. Questo avanzamento garantisce flussi di liquidità più efficienti, migliorando la scalabilità del network e ampliando le possibilità di utilizzo del token SOLX.

Invece, sul fronte dello sviluppo, Solaxy ha implementato l’ultimo Sovereign SDK, migliorando la compatibilità con gli strumenti di sviluppo Solana-CLI.

Questi aggiornamenti rendono la piattaforma più accessibile per i programmatori, facilitando la creazione di nuove applicazioni decentralizzate e promuovendo l’espansione dell’ecosistema.

Guardando al futuro, il team di Solaxy si concentra sull’ottimizzazione della rete devnet e sull’espansione del supporto agli asset digitali oltre a SOL, con l’obiettivo di migliorare la gestione della liquidità e garantire una maggiore diversificazione degli investimenti.

Quindi, con oltre 25 milioni di dollari raccolti, la prevendita di SOLX si avvia verso la sua fase finale, un momento cruciale per gli investitori interessati a entrare nel progetto a condizioni favorevoli.

Pertanto, la combinazione tra interoperabilità multi-chain, prestazioni elevate e un ecosistema in continua espansione rende Solaxy una delle iniziative più promettenti nel settore blockchain, pronta a rivoluzionare il funzionamento di Solana e a ridefinire gli standard delle soluzioni Layer-2.

