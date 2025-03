Grande successo per Just the woman I am 2025. Nicco: "Uno spettacolo rosa che dà forza a questo progetto speciale"

“Uno spettacolo rosa, reso possibile dalla presenza di famiglie, di amici, di donne, uomini e bambini. Tutti insieme, correndo e camminando, per sostenere la ricerca universitaria sul cancro, promuovere la prevenzione, uno stile di vita sano e l’inclusione", le parole del presidente del Consiglio regionale Davide Nicco in occasione del JTWIA, l'evento che festeggia i suoi dodici anni e che, grazie all’impegno straordinario del CUS Torino con la collaborazione preziosa di Università e Politecnico, oggi è diventato il collante che unisce il mondo accademico e scientifico, quello associazionistico e la cittadinanza.



"Letteralmente, un passo dopo l’altro, partendo da Torino, - ha continuato Nicco nel suo intervento - avete trasmesso il vostro entusiasmo, il vostro impegno e senso di responsabilità in tutta Italia. Avete acceso i riflettori, all’inizio quasi in solitaria, su tematiche delicate quali la necessità di diffondere la cultura della prevenzione alle malattie e soprattutto ai tumori femminili, proseguendo via via con l’informazione sul ruolo corretto dell’alimentazione, per spiegare quanto sia fondamentale la ricerca scientifica e tecnologica nell’individuare le cure per salvare e migliorare la qualità della vita dei malati. Non vi siete fermati ed avete coinvolto sempre più soggetti, enti, associazioni e sponsor; avete aggiunto argomenti, sollecitazioni e riflessioni tutte volte a dare più valore e dignità alla figura della donna".



Oggi è la giornata in cui si raccolgono i frutti di tanto lavoro: "Il risultato sono le trentamila iscrizioni, qui ed in tanti comuni del nostro Piemonte, e d'Italia. Voi date ‘gambe’ e forza a questo progetto speciale”, ha concluso Nicco.