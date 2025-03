A Collegno tutto pronto per il gran finale del Carnevale 2025

Insieme hanno oltre 100mila follower sui social, di tutte le età: giovani, bambini, adulti. Si tratta di Gabriele Patriarca e Riccardo Suarez: due attori, cantanti e doppiatori che sono entrati nelle case di tutta Italia, e che arriveranno a Collegno per festeggiare insieme il Carnevale.

Per intenderci Gabriele Patriarca, classe 1988, è la voce di Neville Paciock nella saga di Harry Potter, Bibi in Teen Titans Go, Mowgli ne Il libro della giungla. Lo si ritrova poi in qualsiasi cartone d’animazione: Craig, Miraculous, I Dalton, Extrem Football, Dragons, Naruto. Riccardo Suarez, classe 2000, invece è la voce protagonista di Henry Danger, Steven Universe. Ma è anche in Frozen II, Ralph spacca Internet, Dottoressa Peluche, nei Lego Movie, in Piccoli brividi, giusto per nominarne alcuni.

Due vip del mondo “nerd”, facendo riferimento agli appassionati di fumetti e videogiochi. Da qui il nome dell’evento organizzato dall’Associazione Commercianti Collegno con il patrocinio della Città di Collegno: “Carneval Nerd”, in arrivo in città da venerdì 14 a domenica 16 marzo.

L’appuntamento con Patriarca e Suarez è previsto a Collegno domenica 16 marzo alle ore 16, con un appuntamento pensato con un racconto doppiaggio in diretta con i due attori dedicato a tutte le età, più a uno spazio dedicato a firmacopie e selfie di rito.

“Siamo entusiasti di incontrare Gabriele Patriarca e Riccardo Suarez al Carneval Nerd a Collegno - commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone - Questo evento rappresenta un’occasione unica per coinvolgere tutte le fasce d’età in un'atmosfera di festa e divertimento. Collegno si conferma punto di riferimento per eventi culturali che abbracciano diversi destinatari, in questo caso l’appassionato mondo dei nerd e dei cosplayer. Invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione, dedicata a grandi e piccini, che arricchisce ulteriormente il nostro calendario di iniziative."

L’appuntamento è libero, con un palco allestito per l’occasione in piazza Primo Maggio.

"È un piacere per noi organizzare il Carneval Nerd, un evento che celebra il mondo nerd e il divertimento insieme ai commercianti di Collegno - spiega Alessandro Torbidone, presidente dell’Associazione Commercianti Collegno -. L'arrivo di Gabriele Patriarca e Riccardo Suarez porterà un’energia speciale in città: con questo evento puntiamo a creare un momento di aggregazione e festa, valorizzando le attività commerciali cittadine. Non vediamo l'ora di vedere famiglie e appassionati unirsi a noi per vivere insieme una fantastica esperienza”.

L’evento con i due doppiatori si inserisce come gran finale al “Carneval Nerd”: si inizia venerdì 14 marzo con apertura degli stand di street food dalle 17 e dalle 20 il concerto tributo a Gigi D’Agostino. Sabato 15 marzo arriveranno le bancarelle dalle 8, dalle 10 lo show di Ojsan lo chef degli anime, poi la sfilata dei carri alle 14, dalle 20 karaoke e a seguire musica. Domenica 16 bancarelle dal mattino e dalle 14 la sfilata delle maschere e dei cosplayer, alle ore 15 attività ludiche a tema e quiz con premi. Dalle 16 alle 18 intervista ai doppiatori e dalle 18 alle 18.30 concerto a tema con canzoni tratte da “Hazbin Hotel” a cura Hazbin Hotel Italia Cosplayer. Alla fine del concerto seguirà premiazione Cosplay con attività ludiche.