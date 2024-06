Violenta rapina in un antiquariato del centro di Torino: portati via oltre 30mila euro

Violenta rapina ieri nel centro di Torino: vittima un'anziana negoziante dell'antiquariato "Folies Antiques" in via Barbaroux 9. Intorno all'ora di pranzo un uomo è entrato all'interno dell'attività commerciale e, dopo aver minacciato la donna con un coltello, l'ha legata per i polsi con le fascette. Le ha poi tappato la bocca con del nastro adesivo affinché non urlasse e chiusa nel retrobottega.

30mila euro

Il malvivente ha poi aperto la cassaforte e si è portato via, tra circa 10mila euro in contanti e gioielli, un bottino da 30mila euro di valore. Dopo un po' la negoziante è riuscita a liberarsi e lanciare l'allarme: sulla vicenda indaga la polizia, che ha già acquisito le telecamere della zona.

Il sopralluogo

Secondo quanto ricostruito sinora il rapinatore era già venuto nei giorni precedenti nel negozio, fingendo di essere un normale cliente e chiedendo informazioni sugli oggetti in vendita.