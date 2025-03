Il grande ritorno di Compagnia delle Indie

Lo scorso anno ha raddoppiato la sua presenza nei punti vendita, con un aumento del 10% su base mensile. Così, oggi, i prodotti Compagnia delle Indie sono distribuiti in oltre 2 mila store multibrand in Italia e all’estero. Attivo nel settore da oltre 10 anni il gruppo Myluna (sede a Bolzano Vicentino) si distingue come realtà produttiva di spicco nel panorama internazionale con un focus su Make up, skincare, fragranze e cura della casa anche con i marchio Lady Venezia e Liabel. Per il quarto anno consecutivo l’azienda conferma il suo trend di crescita a doppia cifra. Il 2024 si è, infatti, chiuso con un incremento del fatturato del 19% rispetto all’anno precedente a conferma che gli investimenti strategici messi in altto dal gruppo, tra cui l’acquisizione di Compagnie delle Indie, sono risultati vincenti. “Con le sue fragranze esclusive”, dice Pimo Callipari, ceo di Myluna, “che richiamano scenari onirici del metaverso e mondi profumati dell’immaginazione, Compagnia delle Indie propone un ventaglio di profumazioni originali e persistenti declinato in otto linee di prodotto: eau Paerfum, Bagno schiuma, Doccia Schiuma, Crema fluida idratante, Burro corpo nutriente, sapone mani e le nmuove collezioni di Parfum da voyage e di diffusori per ambiente in vetro arigianale”.