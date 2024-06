A Porta Palazzo l'ottica diventa democratica grazie all'Occhialeria Sociale: “La vista è un diritto”

La sempre maggiore incertezza economica ha portato alla messa in discussione di uno dei beni immateriali più preziosi: quello della vista. Ed è proprio per questa ragione che è nata l'Occhialeria Sociale, un negozio innovativo e inclusivo dove l'ottica diventa “democratica”.

Il progetto è stato ideato da Gino Repetto nei vicoli del centro storico di Genova, all'alba degli anni '20, seguendo un principio molto semplice ma per nulla scontato: “La vista è un diritto”. Dopo i riscontri più che positivi del negozio di via Prè (cuore della città vecchia amato e cantato da De Andrè, ndr), seguito dalle aperture di nuovi punti vendita a Pavia e Vigevano, l'Occhialeria è sbarcata anche a Torino lo scorso febbraio e più precisamente a Porta Palazzo.

L'obiettivo è quello di garantire un servizio affidabile a tutti, senza distinzioni. Per questo, l'Occhialeria offre visite sempre gratuite, oltre a montature e lenti gratuite o a prezzo calmierato per venire incontro alle esigenze più disparate. Come? Acquistando dalle fabbriche senza intermediazioni per garantire la massima qualità al miglior prezzo.

A questo si aggiunge la possibilità, per chi ha un ISEE inferiore ai 10mila euro, di ottenere gratuitamente il proprio paio di occhiali, e di usufruire dell'iniziativa "occhiale sospeso", con la possibilità di donare montature usate o contribuire con una donazione da destinare a una persona impossibilitata a sostenere le spese per la propria vista.

L'idea è stata apprezzata in modo trasversale: “Da noi - spiegano Beatrice Gozio e Mourad Eddaakouri, rispettivamente optometrista e ottico di piazza della Repubblica 19 - vengono sia persone che sposano il progetto e acquistano per sostenerlo, sia persone che non hanno reddito e che arrivano qui per necessità; inoltre, lavoriamo molto con le associazioni del territorio".