Gabriele Mainetti al Cinema Massaua per presentare il suo ultimo film, La città Proibita

Gabriele Mainetti, già autore di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, sarà ospite del Massaua Cityplex venerdì 14 marzo alle ore 20 per presentare il suo ultimo film "La città proibita".

Mei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa.

Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna.

Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.