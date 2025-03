Lenskeeper - Alle porte dell'abisso: girato a Torino il nuovo horror di Luca Canale B

Il regista torinese Luca Canale B firma una nuova opera disturbante e senza compromessi “Lenskeeper - Alle porte dell’abisso”, prodotta da Paola Cappelli, Alessandro Rossi e Simona Sandri per SANCAPROSS MOVIE PRODUCTION.



Un horror che unisce l’eredità di Lucio Fulci alle atmosfere di H. P. Lovecraft. Un viaggio al confine tra realtà e incubo, negli abissi della follia umana.



Teatro di questo incubo cinematografico è, ancora una volta, Torino che, nei dieci giorni di riprese, ha assunto i caratteri della città di Arkham presente negli scritti del Solitario di Providence.



Realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, "Lenskeeper" vede dietro le quinte una squadra di eccellenze: Nova RolFilm, già coinvolta nel precedente H010N, torna a collaborare con il regista, mentre le scenografie sono firmate da Inverno Craft dell’art director Sergio Luca Loreni. Massimiliano Zaccone cura le musiche, e gli effetti speciali – disturbanti, realistici, chirurgicamente inquietanti – sono opera di Francesco Sanseverino.



Protagonista è Diamara Ferrero, che interpreta una donna senza nome, trovata a vagare per le strade di Arkham ricoperta di sangue. Fermata dalla Polizia per un interrogatorio, darà inizio ad un viaggio che la costringerà a confrontarsi con il male assoluto e a lottare per la propria sopravvivenza. Accanto a lei Paolo Mazzini, interprete ricorrente nel cinema del regista, a cui viene invece affidato il ruolo del villain e Riccardo Livermore.

A completare il cast, Adele Pisani, Lara Leggero, Greta Squillace, Eugenio Gradabosco, Diego Casale e alcuni giovani talenti della Gypsy Academy, alla loro prima esperienza su un set cinematografico.