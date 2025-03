Scuola, Grimaldi e Ravinale (AVS): La Dirigente dell’Aldo Moro di Rivarolo intimidita per annullare un incontro con Gobetti"

“Una scuola, nel pieno della sua autonomia didattica, organizza un incontro con uno storico esperto e qualificato sulle foibe. Ancora una volta la destra, nella persona del consigliere regionale Ravello, interviene a gamba tesa chiedendo e ottenendo l’annullamento, scavalcando e facendo pressioni sulla Dirigente scolastica. Un fatto intollerabile, un gesto da Stato etico perfettamente in linea con lo stile con cui Fratelli d’Italia persegue la propria ‘politica’ culturale”: lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, che sulla vicenda ha presentato un’interrogazione.

“L’ennesima discriminazione ai danni del serio lavoro di Eric Gobetti evidenzia un fatto terribile: per presidi e insegnanti in Italia fare liberamente il loro mestiere diventa un atto di coraggio, contro i continui attacchi dei partiti di governo verso chiunque non sposi la loro narrazione. Siamo vicini alla dirigente scolastica e agli insegnanti che in questi giorni hanno difeso l'iniziativa nonostante le intimidazioni di Fratelli d'Italia e Lega, richiamando al fatto che la scuola non dovrebbe mai diventare un campo di battaglia ideologico, ma essere uno spazio libero di conoscenza e confronto”, aggiunge la Capogruppo di AVS alla Regione Piemonte, Alice Ravinale.