Sopralluogo del sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante ai ponti di Strambinello e Castiglione

Venerdì 14 marzo il Sottosegretario alle Infrastrutture e la mobilità sostenibili di Stato Tullio Ferrante, grazie al prezioso interessamento del Presidente della Commissione Viabilità e Trasporti e Consigliere regionale Mauro Fava, del Senatore di Forza Italia Roberto Rosso, dei Sindaci dei comuni di Strambinello, Baldissero Canavese, di Castiglione Torinese e della Consigliera Metropolitana Clara Marta, si recherà sul Ponte Preti di Strambinello e sul Ponte di Castiglione Torinese per prendere atto della situazione critica in cui queste due importanti infrastrutture versano.

Dopo l’inserimento dell’emendamento presentato dal Senatore Rosso nel “Decreto mille proroghe”, sostenuto dalle centinaia di firme raccolte attraverso la petizione online e fisiche, i termini di utilizzo delle risorse previste dal “Decreto Ponti” e destinate alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e per quelli di prossima realizzazione sono stati prorogati al 31 dicembre 2025.

L’importanza di tale incontro, fortemente voluto ed organizzato dagli esponenti di Forza Italia, nasce proprio dalla volontà di portare concretamente a conoscenza del Governo della criticità degli stessi e, soprattutto, della strategicità che queste infrastrutture rivestono per tutto il territorio.

“Ringrazio a nome mio tutti coloro che si sono adoperati attivamente per ottenere questo risultato: i sindaci con il loro prezioso aiuto e continuo supporto, i militanti e sostenitori che ci hanno aiutato a raccogliere le firme, le tante persone che hanno firmato la nostra petizione e tutti gli altri interlocutori. Non siamo avvezzi ai protagonismi,che lasciamo volentieri agli altri, non cerchiamo colpevoli perché l’unica cosa che ci interessa è la realizzazione di queste opere così importanti e fondamentali per il presente ed il futuro del nostro territorio piemontese” ha commentato Fava.



Questo il programma della giornata:



- Ore 11.00 circa sopralluogo presso il Ponte Preti di Strambinello;

- Ore 11.30 conferenza stampa presso il salone polivalente a Strambinello (Piazzale 4° reggimento alpino);

- Ore 15.00 soprallugo presso il Ponte di Castiglione Torinese.