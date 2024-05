Scontri anti G7, i manifestanti: "Lanciato lacrimogeno altezza uomo, un minorenne sarà operato" [VIDEO]

Una decina di feriti, alcuni minorenni e uno di loro ricoverato per una frattura al naso. Sono questi i numeri riportati dai collettivi la mattina dopo gli scontri con la polizia. Un video ritrae chiaramente il lancio di un lacrimogeno ad altezza uomo da dietro il cordone delle forze dell'ordine, tra via Santa Giulia e Largo Montebello, che colpisce al volto un manifestante.



La protesta di ieri sera contro i ministri dell'ambiente del G7 presenti a Torino è sfociata in disordini tra i manifestanti e la polizia, che per non fare procedere il corteo verso piazza Carlina ha utilizzato idranti, manganelli e lacrimogeni. I collettivi studentesch i che hanno organizzato la protesta hanno parlato con rammarico della risposta violenta delle forze dell'ordine e di quella che chiaman o "zona rossa militarizzata" in difesa dei politici che risiedono al NH Hotel .

"L'uso della violenza e della repressione è sempre stato un mezzo fortemente usato dalla polizia - ha commentato Bianca di Askatasuna - ma questa volta ha superato dei limiti, con l'uso del manganello in una maniera estremamente violenta ma anche dell'idrante e del lacrimogeno. Uno studente minorenne è stato colpito in faccia da un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo, che è un atto illegale per la nostra Costituzione. Adesso verrà ricoverato in ospedale e verrà operato per il naso rotto. I feriti sono una decina, molti di loro anche minorenni. Più di uno ha passato la notte in ospedale, uno verrà ricoverato tra pochi giorni proprio per il colpo che il lacrimogeno gli ha dato in faccia e che gli ha aperto e rotto il naso e riceverà diversi punti".