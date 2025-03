Gli incontri sulla salute trovano casa alla Stazione di Posta di Pinerolo

La Stazione di Posta di Pinerolo ospita un ciclo di incontri sulla salute, dal titolo ‘Prendiamoci cura di noi’, organizzato dall’associazione Missione Vita.

“Già due anni fa ci siamo attivati per cercare di fare in modo che la prevenzione fosse rivolta anche alle persone più fragili e avevamo fatto un progetto insieme a Comune e a Asl per gestire la prevenzione serena dei residenti in casa comunale 1 – spiega Lara Pezzano, presidente dell’associazione e anche assessore alle Politiche sociali di Pinerolo –. Adesso che ha aperto la Stazione di Posta ci siamo chiesti ‘cosa possiamo dare come valore aggiunto per cercare di aiutare?’. Il dottor Mauro Magnano, che fa parte di Missione Vita, ha suggerito degli incontri direttamente dove ci sono persone che normalmente non verrebbero ai nostri eventi”.

Missione Vita, infatti, organizza altre serate per informare sulla prevenzione durante l’anno. “Lì però viene chi è molto seguito e fa già tutto. Noi dobbiamo riuscire ad andare a essere sensibili su altre parti di popolazione e così abbiamo pensato di andare direttamente in una struttura dove vi sono coloro che possono avere già delle fragilità e anche i residenti in casa comunale 1.”

Gli appuntamenti aperti a tutti saranno sempre di mercoledì mattina dalle 9,30 alle 11,30 alla Stazione di Posta, in piazza Santa Croce 2.

La scelta dell’orario mattutino ha radici in un motivo ben preciso. “In quel luogo, che è centrale e accessibile, gravitano già normalmente 40 o 50 persone solo per il pasto. È quello è l’orario in cui, essendo lì prima del pranzo, è più facile reclutarle. Chi comunque non lavora o ha delle difficoltà anche di mobilità e la sera non si muove di casa magari a quell’ora riesce a farsi accompagnare o a prendere un mezzo pubblico per venire. Come associazione abbiamo deciso di andare noi da loro, invece di aspettare che fossero loro a venire da noi”.

Il primo incontro sarà domani, 12 marzo, con il dottor Magnano che spiegherà come si presentano i tumori della testa e del collo. Il 26 marzo si parlerà di malattie sessualmente trasmissibili con la possibilità di effettuare test a risposta rapida non invasiva, grazie all’associazione Lila Piemonte Odv. Il 9 aprile la dottoressa Annalisa Casella, responsabile di Prevenzione Serena, discuterà dell’importanza di mammografie, colonscopie e Pap test. Infine, il 23 aprile il dottor Galdino Le Foche affronterà la tematica delle dipendenze.