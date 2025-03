‘Un ponte di pace fra le due chiese’: in cammino dal Duomo di Saluzzo al Tempio valdese di Torre Pellice

‘Un ponte di pace fra le due chiese’ è il titolo del trekking 2025 della Compagnia&Rete del Buon Cammino: “Un percorso che fa seguito agli altri della nostra associazione - spiega l’organizzatore Ermanno Bressy - in particolare a quello dello scorso anno: ‘Tappe domenicane’ che ha unito Cuneo a Barcellonette ed ha riscosso un ottimo successo.

La nuova edizione segue questo filo conduttore, assecondando la voglia di pace del momento storico e quella di conoscenza della storia dei luoghi e della fede unite alla piacevolezza del camminare e dello stare insieme.

La prima tappa sarà domenica 16 marzo con partenza da Saluzzo davanti al Duomo per arrivare a Castellar. Ad essa seguiranno altri 4 percorsi percorribili senza problemi da tutti, anche dai non allenati, che si concluderanno domenica 13 aprile al Tempio Valdese di Torre Pellice.

“‘Un ponte di pace tra due chiese’ i cui contenuti sono tradotti graficamente da Alex Sanmartino nell’immagine di presentazione con camminatori in viaggio e sullo sfondo il Duomo e il Tempio valdese, strada facendo porterà nella storia dei due mondi religiosi e delle loro vicissitudini, un tempo in contrasto, ora in dialogo – sottolinea Bressy –. È un escursionismo che non è prestazionale ma emozionale”.

Domenica 16 marzo: Saluzzo-Castellar, prima tappa

Il ritrovo è alle 8,30 al parcheggio della Stazione ferroviari con consegna delle scarpe per il test Aku. Seguirà trasferimento a piedi, al Duomo e dopo il saluto del vescovo Bodo, ci sarà la partenza verso Castellar (durata ore 1,30 - disl. 30 m.) dove una volta giunti, si assisterà ad incontro di presentazione dei sentieri Valdesi e di quelli del monte Rosa. Il ritorno a Saluzzo per il pranzo nei ristoranti del Festival Outdoor, si farà in pullman messo a disposizione dell’organizzazione. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita dell’Outdoor in piazza Montebello. Info: tel. 3387908771

Il trekking continuerà con le seguenti tappe: il 23 marzo: Martiniana Po-Envie; il 30 marzo Envie-Barge; il 6 aprile Barge-Bibiana; il 13 aprile Bibiana-Torre Pellice. Per partecipare o per altre informazioni: 3387908771.